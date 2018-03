Puigdemont assegura que «no seria cap tragèdia que hi hagués noves eleccions»

Carles Puigdemont va assegurar ahir en una entrevista a El Punt Avui que «no seria cap tragèdia que hi hagués noves eleccions» si finalment el diputat de JxCat i expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, no pot ser investit president en el ple previst per dilluns.

En aquest sentit, va recordar que a l'Estat es van haver de tornar a fer eleccions davant la impossibilitat de formar govern i que a Alemanya Merkel «té les seves dificultats» i a Itàlia l'escenari també és complicat. «No som diferents, la política catalana és molt europea en aquest sentit», va defensar. Tot i així, si aquest extrem s'acabés produint, Puigdemont afirma que «serà per l'enorme irresponsabilitat de l'Estat per no acceptar els resultats del 21-D».

Per la seva banda, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va alertar Puigdemont que repetir eleccions suposaria allargar uns mesos més l'aplicació del 155 a Catalunya i que això el país «no s'ho pot permetre». Colau va contradir l'expresident recordant que la ciutadania «està cansada» i que l'única manera de posar el punt final «a la repressió» és formar govern.