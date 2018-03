Puigdemont: «És més important un jutge que dos milions de catalans?»

El líder de Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont, ha reaccionat amb contundència després que el jutge del Suprem Pablo Llarena denegués ahir el permís a Jordi Sànchez per a assistir al ple d'investidura de dilluns. En una intervenció en directe des de Brussel·les a la reunió de treball de JxCat a Vilafranca del Penedès aquest dissabte al migdia, Puigdemont ha preguntat: "De què serveixen les eleccions si un jutge té més poder que dos milions de catalans?". En aquest sentit, el president destituït ha exigit una "resposta política" a Europa, després del veto del Suprem a Sànchez.

Sense mencionar directament Llarena, Puigdemont ha reiterat en les preguntes retòriques sobre per què un únic jutge "que ningú ha votat" pot determinar si uns diputat que té "tots els drets intactes" pot ser o no president de la Generalitat. Amb la direcció del grup parlamentari de JxCat a primera fila del Museu de les Cultures del Vi de Vilafranca, Puigdemont s'ha "negat a acceptar" des de Brussel·les que, a Espanya, un jutge tingui més poder que la ciutadania: "De quina democràcia estem parlant?", ha insistit el líder de JxCat.

El president destituït també ha recordat que la formació es va poder presentar amb un programa electoral independentista, per argumentar que no s'explica com ara no es pot aplicar. En aquesta línia, Puigdemont s'ha preguntat "per què no hi ha una resposta política a Europa", i "fins on cal arribar" perquè els estats membres de la Unió Europea (UE) reaccionin.



Eixamplar la base

Puigdemont s'ha apuntat al carro dels sobiranistes que aposten per eixamplar la base social favorable a la independència: "Ens falta gent", ha remarcat per situar aquesta ampliació com el "gran repte" de JxCat. El líder de la formació ha dit que cal autoexigir-se "unitat i generositat", una actitud que alhora que cal demanar-la "als altres". El president destituït ha constatat que la ciutadania demana aquesta "suma" per estar a l'alçada del "moment històric" que viu Catalunya.

Així mateix, ha asseverat cap mai cap país ni cap societat ha afrontat amb èxit els seus grans reptes sense "enormes dosis" d'unitat i generositat. A més, Puigdemont ha destacat que JxCat és una eina "transversal, diversa i de recorregut" que ha de predicar amb l'exemple de com es vol que sigui la "futura República".



La democràcia prevaldrà

Finalment, Puigdemont ha donat un missatge optimista assegurant que la idea de la democràcia sempre prevaldrà per damunt de l'"autoritarisme, l'odi i la intolerància". Segons ha subratllat, cada terreny que avança la democràcia costa molt que el conquereixi l'autoritarisme si no és per la força: "La democràcia sempre torna, i reforçada", ha conclòs.

En la reunió de treball hi han assistit l´alcalde de Vilafranca del Penedès, Pere Regull; i la majoria de diputats de JxCat, amb Elsa Artadi, Eduard Pujol, Eusebi Campdepadrós, Jordi Turull, Josep Rull, Francesc Dalmases, Josep Costa, Imma Gallardo i Laura Borràs, entre d'altres. També hi ha anat l'expresident del Parlament Josep Rigol.