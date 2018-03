Ribó creu que els requeriments d'Hisenda atempten a la llibertat

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha iniciat una investigació per analitzar la «proporcionalitat» i els «efectes col·laterals» dels requeriments del ministeri d'Hisenda al Govern català sobre pagaments o ajuts atorgats des del 2015 a una seixantena de persones, entitats, periodistes, mitjans de comunicació i empreses.

Ribó va recordar ahir que el Govern espanyol ja va intervenir la Generalitat «de manera possiblement il·legal i inconstitucional» a partir d'una ordre de la Comissió Delegada d'Afers Econòmics al setembre del 2017, «per la qual disposava de tots els mecanismes de control de les finances públiques de Catalunya». En aquest context, el Síndic considera que es pot tractar d'una inspecció «aleatòria i discriminada» d'organismes públics, institucions, entitats, professionals i acadèmics, i que els requeriments poden suposar «un clar atemptat a la llibertat d'expressió, d'opinió, de comunicació, de càtedra i a l'activitat de recerca i investigació». El síndic també ha detectat , va dir, «indicis de l'efecte intimidatori» en els reiterats requeriments que el secretari d'estat d'Hisenda, José Enrique Fernández de Moya, ha anat efectuant. En aquest sentit, Ribó estudiarà «a fons» el tema per analitzar «la proporcionalitat dels requeriments, la seva motivació i justificació, així com els efectes col·laterals que es puguin estar produint» i elevar «les conseqüències i les recomanacions» a totes les institucions implicades com el Govern espanyol, les Corts Generals, el Parlament de Catalunya i les entitats professionals i informar les Nacions Unides, la UE i del Consell d'Europa sobre les possibles afectacions a les llibertats fonamentals.

Així mateix, el Síndic convida totes les persones, institucions i entitats afectades a sumar-se a aquesta iniciativa i fer-li arribar les queixes tant de manera general com en el cas concret que els pugui afectar.