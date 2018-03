Rovira i Junqueras aposten per una «majoria més sòlida i més transversal»

El president d'ERC, Oriol Junqueras, i la secretària general, Marta Rovira, van signar ahir un article conjunt en el qual defensen que l'independentisme ha entrat en «una nova fase» i aposten per construir una majoria «més sòlida, més consistent i més transversal per superar una divisió de blocs».

«Hem mesurat les nostres forces, hem constatat la nostra fortalesa però també les nostres febleses. Si la nostra fortalesa roman intacta i som capaços de superar les nostres febleses, ens en sortirem», afegeixen els dos dirigents d'ERC, que s'han proposat com a objectiu «ampliar la base». «Hem de comptar fins a tres. El que generi consensos i complicitats cap al projecte republicà, endavant. El que no en generi, descartem-ho», argumenten Junqueras i Rovira.

El president i la secretària general d'ERC assenyalen que la «creació de la República ha de superar una inèrcia enorme d'una multitud de grups conservadors que volen continuar gaudint dels privilegis que han acumulat durant generacions», però que, al mateix temps, sostenen, aquesta aliança (amb referència a «instruments mediàtics, polítics, institucionals i econòmics») «no va poder impedir la lliçó de civisme i dignitat en la defensa de la democràcia».

Els dos dirigents republicans afirmen que cal impulsar una «força democràtica i pacífica» per fer front a aquesta «aliança conservadora» i apel·len als «esforços individuals i col·lectius». «Tenim un país per salvar. Un futur per construir», avisen Junqueras i Rovira, que sostenen que per construir «majories àmplies i transversals» cal allunyar-se de «declaracions altisonants i dels focs artificials».

«La via més directa per tornar a l'autonomisme és que l'independentisme torni a ser una minoria sorollosa que s'allunyi de la centralitat», avisen en l'article conjunt que van publicar a la pàgina web del partit. Finalment, Junqueras i Rovira remarquen la necessitat de recuperar el Govern i fer-ne «un instrument efectiu» i «al servei de l'interès general per construir un país per a tothom».

El missatge de tots dos dirigents d'ERC arriba després que el portaveu del partit al Congrés, Joan Tardà, demanés diumenge passat en un altre article construir ponts amb els comuns i dialogar amb els socialistes. També arriba després que els republicans pactessin dijous amb JxCat un document amb un pla de Govern per tractar de desbloquejar la investidura de Jordi Sànchez que van lliurar a la CUP i que la formació anticapitalista va valorar ahir al vespre que és «insuficient».