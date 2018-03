Salut fa en un any proves exprés de malalties sexuals a prop de 3.700 persones

El programa Drassanes Exprés, que coordina el Servei de Malalties Infeccioses i el de Microbiologia de l'hospital Vall d'Hebron, va fer proves a prop de 3.700 persones per a les principals infeccions de transmissió sexual (ITS) com la gonorrea, les clamídies, la sífilis i el VIH entre el novembre del 2016 i el novembre del 2017. En total es van detectar 584 nous casos, el 16% del total, molt per sobre de la mitjana d'altres centres.

Aquest programa és un circuit de diagnòstic ràpid –resultats en menys de tres hores– i accés precoç al tractament de les ITS –en les 72 hores següents– exclusivament en persones sense símptomes i conductes sexuals de risc. D'altra banda, l'accés al programa no requereix cita prèvia. Per tant, qualsevol persona que ho desitgi –tingui o no targeta sanitària– pot accedir-hi directament (segons disponibilitat) o demanar cita per a Drassanes Exprés, ubicat al centre d'atenció primària (CAP) Drassanes, al barri del Raval de Barcelona. Una de les claus de l'acceptació d'aquest servei per part dels usuaris és la rapidesa en la realització de les proves i la comunicació dels resultats, ja que en menys de tres hores des de l'entrega de les mostres, l'usuari rep els resultats per missatge al seu telèfon mòbil, al correu electrònic o en persona, com prefereixi. Si el resultat és positiu, rep un missatge que el convida a demanar cita mèdica, ja sigui a Drassanes Exprés o allà on desitgi. El tractament de les dades és de caràcter confidencial, com la resta de processos d'assistència sanitària.