Trump i Kim Jong-un es reuniran per parlar de la desnuclearització de Corea del Nord

El director de Seguretat Nacional de Corea del Sud, Chung Eui Yong, va assegurar que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha acceptat reunir-se al maig amb el líder nord-coreà, Kim Jong-un, en el que va descriure com un intent per part del dirigent nord-americà d'aconseguir la «desnuclearització permanent» de la península de Corea. La resposta del president Trump es va produir poc després que l'enviat sud-coreà entregués al magnat una carta de Kim en la qual convidava el president nord-americà a reunir-se amb ell a Corea del Nord.

Chung va assenyalar durant una roda de premsa a la Casa Blanca que Kim ha «expressat la seva disposició a mantenir una trobada amb Trump com més aviat millor», i va destacar que el dirigent nord-americà «ha apreciat que hagi pres aquesta decisió». En aquest sentit, Chung va informar que Kim s'ha «compromès a aconseguir la desnuclearització» i que deixarà de banda «qualsevol tipus d'assaig balístic o nuclear». Segons la delegació sud-coreana, el president de Corea del Sud, Moon Jae In, va expressar la seva «gratitud personal» a Trump per la gestió de la crisi nord-coreana.

Per part seva, el secretari d'Estat dels EUA, Rex Tillerson, va explicar que la decisió de preparar la històrica reunió va ser presa per Trump després d'apreciar un «dramàtic» gir en la posició del seu homòleg nord-coreà a partir de les trobades diplomàtiques indirectes mantingudes durant els Jocs Olímpics de Pyongchang, a Corea del Sud. «Ens hem quedat bastant sorpresos pel progressisme exhibit per Kim en els últims dies», va explicar Tillerson sobre els resultats de la visita del principi d'aquesta setmana a Corea del Nord d'una delegació sud-coreana presidida pel cap de l'Agència de Seguretat Nacional de Corea del Sud, Chung Eui Yong.

El que se sap fins ara és que la reunió entre Kim i Trump tindrà lloc després de la cimera bilateral prevista per a l'abril entre el líder nord-coreà i el seu homòleg sud-coreà a la zona desmilitaritzada que serveix de frontera entre els dos països. A partir d'aquí, només hi ha incògnites, des del format de la trobada fins al contingut.

El president sud-coreà va qualificar de «miracle» i «fita històrica» la cimera entre Trump i Kim Jong-un. La reunió serà recordada «com una fita històrica per aconseguir la pau a la península coreana», va afirmar, i va destacar el «coratge» i la «saviesa» dels dos mandataris.



Aval de l'ONU

Per part seva, el secretari general de Nacions Unides, António Guterres, va aplaudir la trobada prevista planejada en principi per al mes de maig. El portaveu de Guterres, Stéphane Dujarric, va destacar que el secretari general «aplaudeix el lideratge i visió de tots els implicats, i reitera el seu suport a tots els esforços cap a una desnuclearització pacífica de la península de Corea».

Per la seva banda, la cancellera d'Alemanya, Angela Merkel, va assenyalar que la reunió entre els dos mandataris representa una «espurna d'esperança» per rebaixar la tensió a la zona.