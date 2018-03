De Vigo qualifica de «bona notícia» les manifestacions del 8-M per la igualtat

El ministre d'Educació i portaveu del Govern, Íñigo Méndez de Vigo, va qualificar ahir de «bona notícia» les manifestacions que es van produir el 8 de març, Dia Internacional de la Dona, perquè «la immensa totalitat dels espanyols» està a favor de la igualtat entre homes i dones.

Així es va expressar Méndez de Vigo en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Ministres, en ser preguntat per la valoració del Govern de les massives mobilitzacions de dones en defensa de la igualtat de drets. En aquest sentit, el ministre va insistir que al Govern li semblen «molt bé» les mobilitzacions del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, «aquesta mostra de conscienciació, aquesta mostra de solidaritat, aquesta mostra de comprensió i d'esforços comuns en pro de la igualtat». «En això treballa el Govern i estic segur que hi està d'acord la immensa totalitat dels espanyols. Per tant, que això es tradueixi en moltes manifestacions a Espanya i en la resta del món, ens sembla que és una bona notícia», va dir.

Preguntat per mesures concretes en favor de la igualtat, el ministre va indicar que, ara, el Govern, a través del ministeri d'Ocupació i el d'Hisenda, està treballant «amb els interlocutors socials» per buscar projectes de conciliació i de racionalització d'horaris.



Benestar de les dones a Espanya

Méndez de Vigo va valorar les mesures engegades pel Govern i va afegir que la iniciativa en la qual estan treballant els departaments d'Ocupació i Hisenda no sorgeix de les mobilitzacions que van tenir lloc aquest 8 de març. A més, va defensar que aquesta i altres polítiques són les que fan que l'Institut Georgetown situï Espa-nya en el cinquè lloc dels països del món amb més benestar per a les dones, molt per davant d'on col·loquen el país altres organismes com l'ONU, el Fòrum de Davos i l'Institut Europeu de la Igualtat de Gènere. L'estudi compara 11 indicadors relacionats amb la inclusió, la justícia i la seguretat i analitza des dels anys d'escolarització, la inclusió financera, l'ocupació, l'ús de mòbils i la violència en la parella.