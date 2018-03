Bosch es postula com l'«alcalde de les solucions» per Barcelona i veu ERC com l'opció més «inclusiva»

Alfred Bosch va ser reelegit ahir per la militància d'ERC com a candidat a l'alcaldia de Barcelona per al 2019 amb el 87% dels vots. Era l'únic candidat que s'hi presentava. Bosch es postula, a partir dels propers comicis municipals, com l'«alcalde de les solucions» després d'un mandat que, assegura, ha estat marcat pels «embolics» del Govern municipal d'Ada Colau.

«Vam saludar la victòria de Barcelona en Comú, però amb el temps hem sabut assumir el desengany», va etzibar ahir el candidat republicà. Bosch afirma que la candidatura d'ERC és la més «inclusiva» i la que millor representa la diversitat de «tota» Barcelona: «Som l'aparell mestre».

Bosch va destacar la feina feta per ERC des de l'oposició i es va erigir com a peça clau en el tancament de la Model, l'arribada del metro a Zona Franca, l'impuls de la T-16 de transport públic o la rebaixa dels preus dels enterraments. «Imagineu què podríem fer des del Govern», va exclamar. El candidat republicà assegura que «és l'hora» d'ERC «perquè guanyi Barcelona».



Recollida d'avals al PDeCAT

Per la seva part, el PDeCAT de Barcelona va començar ahir el procés de recollida d'avals dels seus dos precandidats a les primàries per escollir el candidat a l'alcaldia de Barcelona, a les quals s'han presentat l'exconsellera Neus Munté i Carles Agustí.

En declaracions als mitjans, la presidenta del PDeCAT a Barcelona, Mercè Homs, va qualificar d'exemplar el procés de primàries i va destacar que ara comença un «procés de recollida d'avals, de debat, de propostes i d'explicar aquest somni que tant l'un com l'altre tenen ganes de compartir» amb la ciutadania.

Va explicar que Munté i Agustí hauran de recollir un mínim de 100 avals d'associats del partit i 500 de ciutadans de la ciutat per poder presentar-se definitivament a les primàries, que se celebraran entre l'11 i el 12 de maig. L'exconsellera Munté va celebrar que el PDeCAT faci primàries i va assegurar que serà «un exercici de democràcia interna molt important i també d'obertura cap a fora».