El Chicle implica la seva dona en l'assassinat de Diana Quer en una carta

José Enrique Abuín Gey, El Chicle, autor confés de la mort de Diana Quer, ha implicat la seva dona en l'assassinat de la jove de 18 anys l'agost del 2016 en una carta enviada als seus pares des de la presó. «Enteneu-me, no vull que la Rosario passi per això. Per això vaig dir que havia estat jo sol i a ella li vaig demanar que digués que no estava amb mi. Deixeu-ho tot així. No li digueu res», els escriu. La missiva, escrita el 14 de febrer des de la presó d'A Lama, està incorporada ja en el sumari.

El contingut de la carta va sortir a la llum poc abans que la secció sisena de l'Audiència Provincial de la Corunya es pronunciï, demà, sobre el recurs de la família de la noia madrilenya assassinada contra la desimputació de la dona d'El Chicle, Rosario Rodríguez, exonerada en la causa pocs dies després de la detenció del seu marit. En aquesta mateixa comunicació, escrita a mà en gallec en unes quartilles de llibreta quadriculada, l'home s'autoinculpa novament del crim.

També demana als seus pares diverses vegades que estiguin tranquils. I els revela que la dona li ha enviat una carta a la presó en què li diu que no té «cap esperança» de reprendre la relació sentimental perquè li ha costat molt oblidar-lo com a home. «Em diu que la nostra relació s'ha acabat», els concreta.

Els pares d'El Chicle, que probablement eren conscient que d'una manera o una altra sortiria a la llum el contingut de la carta, l'han posat a disposició de l'autoritat judicial. Tot i que no van desmentir l'existència del missatge del seu fill, en declaracions a TVE el pare va respondre: «Això és cosa nostra i ja està».

Abuín es refereix també en la missiva a les converses que ha mantingut amb la seva advocada sobre el delicte i la posterior condemna. L'home garanteix als seus progenitors que no passarà més de set anys entre reixes, ja que se l'acusarà d'homicidi i no d'assassinat, fet que suposa una pena de 10 a 15 anys. «Sigueu forts i gràcies pel suport. Us estimo i sé que m'estimeu, sento molt que ens trobem en aquesta situació», els confessa. I aprofita per convidar-los a trucar-li per telèfon.