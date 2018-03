Els membres de l'operatiu de cerca de Gabriel Cruz «estan tots desfets»

La delegada de la Junta a Almeria, Gracia Fernández, ha traslladat les "condolences" a la família del nen de vuit anys Gabriel Cruz i ha assegurat que els integrants de l'operatiu que durant 12 dies s'han "bolcat" en la seva cerca "estan tots desfets" després que s'hagi trobat el seu cos sense vida a l'interior del maleter d'un cotxe a Vícar (Almeria) i detinguda la parella del pare.

"És una situació horrible. No volíem de cap de les maneres aquest resultat i estan tots desfets perquè mantenien la il·lusió de trobar al noi viu", ha manifestat en declaracions als periodistes Fernández, qui s'ha traslladat, igual que al llarg de les últimes jornades, fins al Lloc Avançant de Comandament que s'ha instal·lat a Las Negras per coordinar el dispositiu per mar, terra i aire.

Ha remarcat que, des que es va perdre el rastre de Gabriel Cruz sobre les 15,30 hores del 27 de febrer, s'han posat a disposició de qui ho sol·licitava "tots els mitjans disponibles" per trobar-lo.

"Vull traslladar-li una abraçada tremenda a la família perquè són moments molt difícils", ha afirmat, i ha subratllat que es queda "amb el que tenen de bo les persones, de les que s'han bolcat en el dispositiu de cerca amb la il·lusió i amb l'esperança de trobar al noi viu".

A primera hora del matí d'aquest diumenge s'engegava de nou el dispositiu de cerca amb més de 250 persones entre professionals d'emergències i voluntaris-- per tractar de trobar algun rastre de la seva ubicació. El dispositiu comptava en aquesta jornada amb 106 voluntaris i 150 professionals d'emergències.

Entre els operatius, Emergències Andalusia --112, el Grup d'Emergències d'Andalusia (GREA) i Protecció Civil--; la Guàrdia Civil --amb els equips del GEAS d'activitats subaqüàtiques, unitat canina i equips eqüestres--, la Policia Local, agrupacions de Protecció Civil de nombroses poblacions --fins i tot aquest diumenge s'ha sumat la de Benejússer (Alacant)--; Bombers d'Almeria, del Ponent, i Granada; Creu Vermella, Infoca, Ajuntament de Níjar i voluntaris particulars.

La cerca amb dron s'havia suspès aquest diumenge a causa de les fortes ratxes de vent que bufen a la zona i que han fet també que es demani extremar la precaució a tots els participants en el dispositiu.