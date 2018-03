Iglesias convoca una consulta sobre el nom de les candidatures de Podemos

El secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, ha decidit convocar una consulta a les seves bases perquè siguin els militants els que decideixin si volen que la marca del seu partit aparegui per regla general en el nom de les candidatures per a les europees, autonòmiques i municipals del 2015. En concret, la consulta servirà per preguntar a les seves bases si volen concórrer «en coalició amb les forces polítiques i les plataformes municipalistes aliades de l'espai del canvi amb la paraula Podemos formant part del nom de la candidatura», segons fonts de la direcció del partit.

Iglesias va prendre aquesta decisió durant el Consell Ciutadà Estatal que va celebrar ahir la seva formació, i que va iniciar plantejant la condició esmentada anteriorment per a les negociacions amb Izquierda Unida i altres actors que vulguin concórrer a les eleccions amb Podemos. No obstant això, aquesta condició no va ser del tot ben rebuda per tots els dirigents de la formació. Per exemple, la secretària general de Podemos Andalusia, Teresa Rodríguez, va demanar que en tot cas el nom no «s'imposi», sinó que es negociï amb la candidatures municipalistes ja existents per evitar que hi hagi enfrontaments innecessaris.