Les JERC volen la dimissió de Salvadó per «masclista i racista»

Les joventuts d'ERC (JERC) van demanar divendres a la nit la dimissió del diputat republicà Lluís Salvadó per la seva actitud «masclista i racista», després que es filtrés la conversa que va mantenir amb un amic sobre les candidates a la conselleria d'Ensenyament.

Les joventuts republicanes van rebutjar la conversa filtrada de Salvadó, en la qual, sobre la selecció d'una consellera d'Ensenyament, conclou que cal triar «qui tingui les mamelles més grosses».

Les JERC va considerar que les seves paraules són «doblement» impròpies d'un representant polític i que contradiuen els valors i principis ideològics d'ERC.

Les JERC també van criticar les «filtracions il·legals i interessades de l'Estat», a qui acusen d'utilitzar totes les eines per erosionar l'independentisme i ERC. Les JERC van remarcar, però, que això no és cap excusa i van apostar per l'exemplaritat tant en l'àmbit públic com el privat, «fins i tot a risc de ser injusts».

«La República que volem serà feminista o no serà, també per això tots i totes hem de ser referents», van afirmar les joventuts republicanes.

Barcelona en Comú (BComú) també va criticar ahir la reacció d'alguns dirigents d'ERC a les declaracions del diputat republicà, Lluís Salvadó, ja que creu que «han minimitzat, excusat i banalitzat» les seves paraules.

BComú va considerar «indignant» que el president d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, digués que Salvadó ja havia demanat disculpes i que els òrgans del partit prendran una decisió. Segons BComú, amb aquesta reacció, Bosch està justificant els fets i veu «lamentable i inacceptable que un polític que vol ser alcalde estigui tan lluny d'un compromís ferm contra el masclisme».

També va recriminar que la secretària general d'ERC, Marta Rovira, qualifiqués d'inadequades les declaracions de Salvadó, ja que van considerar que això «exemplifica la banalitat amb la qual s'ha reaccionat internament».

Per això, BComú va alertar de l'ús interessat del feminisme en actes i paraules puntuals que «després no tenen la força de reaccionar contundentment davant una situació greu com aquesta, prenent mesures dràstiques», i va demanar que, a part de Salvadó, dimiteixin tots els dirigents que no veuen motius per a la dimissió. Així mateix, van sostenir que, al seu judici, la filtració d'aquestes declaracions té una clara intenció política però que «és una mostra del masclisme altament tolerat que opera en la política de partits».

Per la seva part, el líder del PSC, Miquel Iceta, també va demanar ahir la renúncia de Salvadó. «Creiem que hauria de renunciar a les seves responsabilitats i ens estranya que el seu partit no ho demani», va reblar ahir.