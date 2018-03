Le Pen canviarà el nom del Front Nacional de cara a les europees

El Congrés del Front Nacional francès es va iniciar ahir a Lille amb la intenció de rebatejar el partit d'extrema dreta i per sortir del «forat negre» a què sembla haver quedat relegat després dels resultats de les eleccions presidencials franceses. Tindrà, a més, la presència de l'influent antic conseller de Donald Trump Steve Bannon.

L'antic conseller de Trump, que intervindrà en el congrés, «encarna el rebuig a l'establishment, un dels pitjors símbols del qual és la UE de Brussel·les. Ha comprès, com Trump i Matteo Salvini (líder de la Lliga Nord, aliada de l'FN) la voluntat dels pobles de recuperar el seu destí», va assegurar Louis Aliot, vicepresident del partit.

La presidenta del Front Nacional, Marine Le Pen, va assegurar-se tornar a ser escollida durant el congrés, ja que no té cap contrincant, tot i els dubtes sobre el seu futur com a líder. La filla del fundador del partit d'ultradreta, Jean-Marie Le Pen, vol refundar la força amb un canvi de nom i amb els ulls posats a les eleccions europees de l'any vinent, on confia que obtindrà una victòria com la recentment obtinguda pel seu partit germà a Itàlia.

«Estem en un moment històric per al nostre moviment, és una cita amb el país a la qual no podem faltar», va assenyalar l'exfinalista, que es va enfrontar a la segona volta de les eleccions presidencials a l'actual president, Emmanuel Macron. El Front Nacional va obtenir prop d'11 milions de vots (el 33,9%) a la segona volta de les generals.

Al llarg de la seva història, el Front Nacional ha anat adaptant-se a les circumstàncies, però el missatge nacionalista ha estat una constant del partit.