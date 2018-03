Milers de persones demanen un Govern que implementi la República

Milers de persones s'estan manifestant aquest diumenge a Barcelona per demanar que es formi el més aviat possible un Govern que implementi la República declarada pel Parlament el 27 d'octubre de 2017.

En marxa la manifestació convocada per l'ANC per exigir que es formi un "Govern republicà" que avanci cap a la independència, sota el lema "República, ara!". La mobilització, que ha començat al voltant de les cinc de la tarda amb l´objectiu d´omplir el Passeig de Colom, pretén ratificar el compromís "defensat l'1-O i guanyat el 21-D".

En aquesta ocasió, l'entitat atorga el protagonisme a "herois anònims" que "se la van jugar" l'1-O i les setmanes posteriors. Amb aquest petit homenatge, l'entitat independentista vol remarcar la importància de la gent del carrer que va ser clau la tardor del 2017, entre el referèndum i les eleccions del 21-D, com ara els bombers o els docents.

La mobilització ocupa el Passeig Colom entre l'estàtua de Colom i l'avinguda del Marquès de l'Argentera fins al Parc de la Ciutadella i acabarà al Pla de Palau, on s'homenatjarà la gent que "se la van jugar" per la República els mesos de setembre, octubre i novembre. L'acte estarà acompanyat per la música de Lexu's.

"Puigdemont el nostre president", "Llibertat presos polítics", "Els carrers seran sempre nostres" o "La república, l'hem votat" són alguns dels lemes que s´han deixat sentir a l´inici de la mobilització, acompanyat del cant dels Segadors. A les 17.14 h s´ha fet un minut de silenci pels presos i la comitiva ha començat a caminar.

Un dels manifestants que s'hi ha congregat una estona abans de l'inici de la mobilització, en Pere Portes, ha defensat en declaracions a l´ACN la llibertat dels presos "encara que el govern digui que no ho són". També s'ha mostrat confiat que la suspensió de la investidura sigui una estratègia "per poder anar buscant una sortida" i "veure si hi ha algú fora que ens recolza".

L'Anna, de la seva banda, ha considerat que el que han fet els empresonats ha estat "perquè el poble ho ha demanat", i creu que el govern espanyol "s'està passant una mica massa" i que no deixa més alternativa que manifestar-se.

L'Ana Viola i la seva família han complert amb totes les cites independentistes, i ella diu que aquesta "és l'única manera de queixar-se". L'Ernest, que aquest diumenge també s'ha acostat al passeig de Colom, ha fet una crida a mantenir l'optimisme. "Estem molt animats, fa centenars d'anys que ho defensàvem i si els diguéssim que per quatre coses ens desanimem estaria fora de lloc".

L'Àlex és del mateix parer, i opina que "la baixada que hi ha hagut amb la força del govern espanyol no ha de fer caure la força del la gent". El seu fill, el Gerard, ha afirmat que "el jovent és el futur, i si no es mobilitza no avançarà".