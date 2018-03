Moren tres dones en un tiroteig en una residència de veterans de guerra als EUA

Tres dones que treballaven en una residència per a veterans al nord de Califòrnia van perdre la vida després d'estar més de vuit hores retingudes com a ostatges a mans d'un home armat que va irrompre al centre on treballaven a primera hora de divendres, i que després dels assassinats es va treure la vida. Un home armat amb un rifle va començar a obrir foc en una residència per a veterans de guerra a la localitat de Yountville, al nord de Califòrnia, a primera hora del matí. Durant el tiroteig va prendre tres empleades del centre com a ostatges i les va mantenir incomunicades durant almenys vuit hores.

Els primers trets es van registrar a primera hora del matí i no va ser fins a les sis de la tarda quan es van confirmar la mort de les empleades segrestades i de l'atacant. Es creu que l'home podria ser un dels pacients del centre i que patia estrès posttraumàtic. Totes les víctimes eren treballadores del centre per a veterans, segons va confirmar el xèrif del comtat de Napa, John Robertson. El centre forma part d'un programa privat especialitzat per tractar veterans de guerra a Yountville. Allà hi resideixen 850 veterans de les guerres del Golf, de Vietnam o de lAfganistan, molts dels quals pateixen estrès posttraumàtic.