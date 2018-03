Els Mossos van espiar la CUP i Arran i van posar en marxa un projecte d'informació

La informació comissada l'octubre per la Policia Nacional als Mossos d'Esquadra abans que la incineressin mostra que la policia catalana havia espiat la CUP i la seva organització juvenil Arran, com ho demostren els diferents informes que tenien sobre aquest partit. Fins i tot tenien un Projecte d'Informació Operativa sobre Arran, que van anomenar Estella.

Un dels informes, qualificat de «secret», consta de dos folis i es refereix al militant de la CUP Josep Vilalta Vives, que és, a més, treballador del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI). El contingut crida l'atenció perquè aquest espionatge reflecteix també que l'espiat estava passant informació a la CUP sobre indagacions que havia portat a terme el CESICAT d'aquest mateix partit.

El dossier intervingut dels Mossos reflecteix les dades personals de Vilalta, inclòs el seu número de telèfon, i precisa que ell «dóna suport a diverses causes relacionades amb el món antisistema, disposa de fotografies» in situ «de la plaça de Catalunya de Barcelona durant els esdeveniments del 15 de maig del 2011 i va formar part d'una llista de persones que haurien viatjat a Bilbao, des de Barcelona, per participar en una manifestació de suport als «presos bascos», en referència als presos d'ETA però sense citar-los expressament .

L'informe reflecteix que Josep Vilalta és treballador del CTTI, un centre que els agents aclareixen que «col·labora amb el CESICAT» i que «tots dos participen en diversos projectes vinculats amb el departament d'Interior». L'informe dels Mossos no es queda aquí, sinó que aclareix com es va anar transmetent aquesta informació entre persones de confiança vinculades a moviments antisistema i alternatius de Barcelona.



Dossiers sobre la CUP

A més d'aquest seguiment, els Mossos disposaven de diversos dossiers sobre la CUP: sobre un manifest de la candidatura al Parlament Europeu d'Els Pobles Decideixen, integrada per EH Bildu i el BNG, entre d'altres, i amb suport de la CUP i el Consell Polític Extraordinari de la CUP.

A part d'aquesta informació, la Policia Nacional va confiscar diversos informes sobre la branca juvenil de la CUP, Arran. De fet, disposa d'un Projecte d'Informació Operativa (PIO) que té diverses fases i del qual hi ha informes d'una sèrie no especificada d'anys. Els agents de la Policia Nacional també van trobar un correu electrònic en què s'adjunta un cartell d'Arran que assenyala polítics contraris al referèndum (PP-PSOE-Cs).

Entre l'abundant documentació intervinguda per la Policia Nacional, també hi havia més de vuitanta informes sobre grups anarquistes, antisistema i del moviment okupa. Entre aquesta documentació, hi ha un informe sobre Rodrigo Andrés Lanza Huidobro, que està acusat de matar amb una barra de ferro un exlegionari i motorista a Saragossa que exhibia uns tirants amb la bandera d'Espanya. Lanza Huidobro ja havia complert dos anys de presó en ser condemnat per haver deixat tetraplègic un guàrdia urbà de Barcelona el 2006 durant un desallotjament.