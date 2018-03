Ponsatí anuncia la seva reincorporació a la universitat escocesa de St. Andrews

L'exconsellera d'Ensenyament Clara Ponsatí va anunciar ahir que ha abandonat Bèlgica i s'ha reincorporat a la Universitat de Saint Andrews, situada a Escòcia.

«L'exili català arriba al Regne Unit: gaudint de la meva llibertat de moviments com a ciutadana europea, aquesta setmana m'he reincorporat a la Universitat de St. Andrews», va explicar en una publicació en el seu compte de Twitter recollida per Europa Press.

En declaracions a Vilaweb, Ponsatí va assegurar que torna a aquesta universitat com a catedràtica d'economia, la feina que tenia abans de ser nomenada consellera el juliol, i que ha presentat la seva dimissió com a consellera, càrrec del qual estava cessada pel 155: «D'acord amb el president Puigdemont, he presentat la renúncia com consellera d'Ensenyament».

Tot i això, va reivindicar que seguirà compromesa amb la independència de Catalunya i que ara «hi haurà tres països on hi haurà exiliats catalans», en referència al fet que ella estarà al Regne Unit, diversos exconsellers i diputats, a Bèlgica, i l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel, a Suïssa.

Ponsatí va ser un dels membres del Govern de la Generalitat que van marxar a Bèlgica després de la proclamació de la República catalana del 27 d'octubre i l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, que la cessava com consellera.

Després d'anunciar que torna a la vida acadèmica a la Universitat de Saint Andrews, la consellera d'Ensenyament destituïda, Clara Ponsatí, va rebre nombroses mostres de suport i agraïment per part de personalitats del món polític català.

Els primers a reaccionar van ser els consellers cessats per l'article 155. Jordi Turull li va desitjar sort en aquesta nova etapa en un lloc «on abans que res són demòcrates», de la mateixa manera que Josep Rull va considerar que al Regne Unit «seria inconcebible empresonar ningú per les seves idees». «Un Estat on davant la reivindicació legítima d'un referèndum a Escòcia el pacta en lloc de reprimir-lo», va valorar Rull. També Dolors Bassa, la consellera de Treball destituïda, li va enviar un missatge d'ànims a través del seu perfil de Twitter. «Quan tingui passaport vindré a veure't», li va prometre. Per la seva part, Toni Comín va elogiar la seva «valentia, lucidesa i integritat».