12.000 persones fan cinc minuts de silenci a Almeria en memòria de Gabriel Cruz

? Al voltant de 12.000 persones, segons les dades difoses per la ubdelegació de Govern, van concentrar-se ahir a Almeria per guardar cinc minuts de silenci en memòria de Gabriel Cruz. La concentració, convocada per l'Ajuntament d'Almeria, va tenir lloc a la Puerta de Purchena, el mateix lloc en què fa dos dies els pares del menor, Àngel Cruz i Patricia Ramírez, van pregar que el seu fill fos posat en llibertat pels seus possibles captors davant unes 8.000 persones, moltes de les quals lluïen els peixets que encara pengen en moltes façanes i finestres d'Almeria i que s'han convertit en un símbol per recordar l'infant. El profund silenci de la concentració va ser trencat per un prolongat aplaudiment que van dirigir les autoritats, si bé després es van sentir crits de «justícia per Gabriel», «assassina» o «cadena perpètua», que van ser obviats pels representants institucionals de l'Ajuntament d'Almeria, la delegació del Govern, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional.