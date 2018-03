'El cuiner de Putin' serveix la desinformació sobre els Estats Units

El novembre del 2013, tres agents polítics russos van volar de Moscou a Nova York. En els dies següents, els homes van recórrer Manhattan, van fer viatges paral·lels a Washington i Detroit, van beure vodka en un restaurant de Brighton Beach i van cantar amb emigrants russos.

Va ser un remolí, però no tenien temps per perdre. El seu cap era Ievgueni Prigojin. Aquest col·laborador molt proper del president rus, Vladímir Putin, havia ordenat filmar una pel·lícula que presentés uns Estats Units empobrits i castigats pel delicte. «Vam anar a conèixer els russos que viuen a Nova York i descobrir per quina raó la vida allà és penosa», va assegurar Oleg Matveitxev, un dels integrants del grup.

Prigojin i tres dels seus companys apareixen esmentats en la imputació que va anunciar només fa uns dies a Washington el fiscal especial Robert Mueller. Els fiscals van assegurar que 13 ciutadans russos van defraudar l'estat nord-americà en una conspiració multimilionària en dòlars destinada a criticar Hillary Clinton i donar suport a l'actual president dels EUA Donald Trump i al senador Bernie Sanders, rival de l'ex-primera dama a les primàries del Partit Demòcrata.

La imputació, de 37 pàgines, descriu com centenars de russos van utilitzar els mitjans socials, concentracions falses i agents secrets als Estats Units per crear «intensitat política» en els grups radicals, els moviments socials d'oposició i els votants indiferents. L'any 2014, estableix la imputació, diversos russos van viatjar als Estats Units amb motius falsos amb la clara finalitat de «reunir intel·ligència per a les seves operacions d'interferència». El viatge del 2013, esmentat per primera vegada al diari moscovita Novaia Gazeta, demostra que aquestes iniciatives van ser precedides per almenys un altre projecte. També permet fer-se una idea de la naturalesa multifacètica de l'aparell de propaganda establert per Prigojin.

Matveychev va assenyalar que el viatge a Nova York, destinat a apuntalar el suport local per a Putin, va ser iniciat per Prigojin sense participació del Kremlin. No obstant això, aquesta operació probablement ha estat avalada per la intel·ligència russa, segons John Sipher, agent superior retirat de l'Agència Central d'Intel·ligència (CIA) que va supervisar operacions a Rússia.



'El cuiner de Putin'

«No podien perdre aquesta bona oportunitat», va assegurar Sipher. «Ningú viatja als Estats Units d'aquesta manera sense el suport dels organismes d'intel·ligència», va afegir.

A Prigojin, un home de mirada pètria, se'l coneix com el cuiner de Putin, ja que una de les seves companyies, Concord Management, ofereix serveis de menjar al Kremlin.

La imputació del fiscal especial Mueller identifica la societat matriu de l'empresa, una firma de serveis de menjars relacionada, i un altre grup de Prigojin anomenat Internet Research Agency, que va portar a terme un important operatiu de trols que va ser concebut per crear discòrdia en l'elecció presidencial nord-americana de l'any 2016.

Prigojin coneix Putin des dels anys 1990, quan tots dos vivien a Sant Petersburg i Putin era el vicealcalde de la ciutat. Prigojin dirigia una xarxa de parades de hot dogs i després va llançar una de les primeres cadenes de queviures de la Rússia postcomunista, segons el lloc web Medusa Project. El 1997 va obrir un restaurant en un vaixell ancorat al riu Neva, que va arribar a ser una escala ineludible per rebre dignataris com George W. Bush i Jacques Chirac.