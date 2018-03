Milers de persones reclamen un Govern que implementi la República

Milers de persones, 45.000 segons la Guàrdia Urbana, es van manifestar a Barcelona per demanar que es formi al més aviat possible un Govern de signe independentista que implementi la República declarada pel Parlament el 27 d'octubre del 2017. La marxa la va convocar l'ANC sota el lema «República, ara». Hi van participar representants dels tres partits que des de fa més de dos mesos estan immersos en les negociacions per formar un executiu català: JxCat, ERC i la CUP.

Amb predomini de banderes independentistes, es van corejar consignes a favor de la independència i en defensa dels presos polítics, en al·lusió a Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, Joaquim Forn i el candidat a la Presidència de la Generalitat, Jordi Sànchez.

No obstant això, els missatges que van predominar van ser d'avís als partits independentistes perquè no es demorin més a arribar a un acord de Govern i aplicar un full de ruta que recuperi el camí cap a la independència.

Concretament, l'ANC va recriminar a JxCat, ERC i la CUP que encara no hagin arribat a un pacte per començar la legislatura i impulsar la República i els va exigir explicacions per això: «Què cony està passant? Què no se'ns està dient?». Ho va dir el membre del Secretariat Nacional de l'ANC Jordi Pairó en els discursos de la manifestació, i va expressar «sorpresa i indignació» perquè encara no s'hagi fet. També va lamentar que els partits independentistes hagin renunciat ara com ara a investir els dos candidats proposats, Puigdemont i Jordi Sànchez.