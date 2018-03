Salvadó diu que no sap què decidirà, però es posa a disposició d'Esquerra

El diputat d'ERC Lluís Salvadó va assegurar ahir en una publicació al seu Facebook que no sap què decidirà fer les «properes hores», però sosté que, com sempre, estarà a disposició «del que consideri el seu partit». En aquest sentit, va tornar a demanar disculpes «a totes les dones i homes que s'han sentit ofesos i decebuts», especialment a la seva «família d'ERC», per una conversa «del tot improcedent i descontextualitzada».