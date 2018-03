La catedral d'Almeria s'omple per acomiadar Gabriel Cruz

Patricia Ramírez i Ángel Cruz, pares del nen de vuit anys Gabriel, han demanat "intimitat" per donar sepultura al petit al cementiri de Fernán Pérez, a Níjar (Almeria), i han invitat que "tothom posi avui en la seva nom "la cançó de Rozalen 'Girasoles', un dels" últims temes que vam ballar junts ".

Gabriel Cruz ha sigut acomiadat aquest dimarts al matí en una cerimònia que ha omplert de gom a gom la catedral d'Almeria i que ha estat oficiada pel bisbe d'Almeria Adolfo González Montes.

"Sabem que Gabriel està ja en algun lloc amb els seus peixos i que la bruixa dolenta del conte ja no existeix", ha traslladat, trencada pel dolor i el cansament, Patricia, que ha dit que es queda "amb la quantitat de coses bones que ha tret de tot el món "el seu fill durant els 12 dies en què va estar en parador desconegut i ha suscitat una onada de solidaritat gairebé inèdita.

Tots dos, després de besar en reiterades vegades el fèretre blanc i acariciar-lo amb tendresa, s'ha mostrat convençuda que el petit "seguirà traient coses bones" i ha manifestat als mitjans de comunicació el seu "agraïment de cor", alhora que Àngel ha destacat que aquest afecte i suport "tan gran ens ha portat a coll a buscar el nostre fill".

"Ahir ens va arribar per Internet un conte molt bonic, que deia que nosaltres no havíem perdut, que el meu fill havia guanyat, no només perquè havia desaparegut la bruixa dolenta del conte sinó per la quantitat de gent i les coses bones que ha tret de tot el món ", ha conclòs la mare.