La CUP titlla l'acord de JxCat i ERC de continuista amb l'autonomisme i manté que s'abstindrà en la investidura

La diputada de la CUP al Parlament Natàlia Sànchez ha titllat de neoliberal i continuista amb l'autonomisme l'acord de JxCat i ERC que van transmetre a la CUP per tractar de desencallar la legislatura i ha insistit que mantindran les quatre abstencions en una eventual investidura si no experimenta canvis que concretin un programa de govern republicà.

"Si volem fer Govern el que es necessita primer és fer república, perquè aquest és el compromís amb què les tres forces republicanes ens presentem les eleccions del 21 de desembre", ha explicat la diputada.

Ha aclarit que, durant les negociacions dels últims mesos, JxCat i ERC no els van transmetre el seu programa de Govern i que eren els 'cupaires' els que posaven sobre la taula qüestions de programa perquè els republicans i els representants de la llista de Carles Puigdemont s'hi pronunciessin.

No va ser fins al 7 març -dia en què els van lliurar aquest document- que els 'cupaires' van rebre una proposta que incloïa parts del text subratllades assenyalant les idees que la CUP havia proposat; la resta era la proposta de Govern dels altres dos grups.

"El que ens envien el 7 de març és el global de les seves idees. I són polítiques neoliberals que responen a unes polítiques continuistes al marc autonòmic que ja coneixem", ha criticat Sànchez, que a més ha afegit que les línies subratllades amb contingut proposat pels 'cupaires' estaven matisades i transaccionades per JxCat i ERC sense haver consultat amb ells.

A tall d'exemple, Sànchez ha relatat que el document inclou una comissió d'estudi per a la creació d'una banca pública: "El que demanem és la creació d'una banca pública. No només ho demanem nosaltres, ERC també ho portava al programa. Demanàvem això i ens trobem amb una comissió, per això ens sembla autonomista".

La CUP va demanar la no renovació dels concerts a les escoles que segreguen per sexe, cosa que sí recull el document tal com exigien els 'cupaires', no obstant això, el que no inclou és que aquests diners fossin destinats a l'escola pública, cosa que també havien posat sobre la taula.

L'abstenció, intacta



Abans de l'enviament d'aquest document, el dissabte 3 de març, el Consell Polític i el Grup d'Acció Parlamentària de la CUP van decidir que els seus diputats emetrien quatre abstencions en el ple d'investidura --fet que deixaria en l'aire la majoria independentista al Parlament i, per tant, la investidura d'un candidat--.

Després d'haver-ho estudiat, els 'cupaires' adverteixen que no veuen canvis substancials que portin a plantejar-se un canvi en el sentit del vot -la CUP celebra un altre Consell Polític, en aquest cas ordinari, aquest dissabte, però no tenen sobre la taula una proposta de JxCat i ERC que els porti a debatre un canvi de posicionament-.

Sànchez ha respost els periodistes que després d'analitzar l'escrit han mantingut contactes "informals" amb membres dels altres dos partits, i que tenen previst asseure's a la taula de negociació en els propers dies.

No obstant això, no veuen aspectes de canvi en cap de les dues forces independentistes que se centren a parlar de "Govern efectiu, però no d'implementar polítiques republicanes efectives".

Ha recordat que en el ple del 30 de gener per investir Puigdemont --que el president del Parlament, Roger Torrent, va suspendre-- la CUP va decidir esperar en els seus escons al fet que comencés amb quatre vots a favor del candidat.

Amb tot el que ha succeït des de llavors, consideren que JxCat i ERC no estan per la tasca de desenvolupar la república ni de defensar els drets dels diputats ni la sobirania del Parlament, motiu que els porta a mantenir intacta la seva voluntat de mantenir l'abstenció.