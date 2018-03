ERC denunciarà Antena3 per filtrar la conversa de Salvadó

El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, va anunciar ahir que ERC denunciarà el programa Espejo Público d'Antena 3 per «l'ús i l'abús» de la gravació que van filtrar d'una conversa telefònica de Lluís Salvadó, diputat republicà i secretari general adjunt. En la conversa publicada, Salvadó plantejava, sobre la cerca d'una consellera d'Ensenyament, triar «la que tingui les mamelles més grosses».

Sabrià també va explicar en roda de premsa que el partit està analitzant si pren mesures contra el seu diputat. Després de reunir-se la direcció del partit, va exposar que encara no s'havia decidit res: «Hem tocat el tema i ho seguirem fent en les properes hores. Al moment que tinguem una resposta definitiva, ho comunicarem». En emmarcar-les en una «broma» i en denunciar «guerra bruta», Sabrià va admetre també que les «disculpes molt necessàries» de Salvadó aquest cap de setmana no els permeten encara «donar el tema per tancat». I per això, amb la mirada posada al grup parlamentari, Esquerra va dir que comunicaria «les properes hores allò que s'hagi decidit», després que Salvadó es posés a disposició del partit aquest diumenge.

El portaveu d'ERC va carregar contra un Estat «corcat» i va dir que veu en la filtració de la polèmica conversa un «exemple més de la repressió». «La guerra bruta no ens farà moure ni un mil·límetre de les conviccions; les paraules són desafortunades i inacceptables malgrat que siguin fruit d'una violació inacceptable de la seva intimitat», va afegir. Sabrià va defensar, a més, que Salvadó s'ha mostrat «avergonyit» dels fets i va insistir que el marc de la conversa telefònica és una «broma».

ERC sosté que membres del partit van tenir el telèfon intervingut durant mesos i que hi ha centenars de dvd i enregistraments, i va lamentar que és «material gravat de forma il·lícita» que l'Estat utilitzarà quan cregui més convenient. Sabrià va defensar els 30 anys de Salvadó al servei d'ERC i «sobretot al servei del país».