La Fiscalia posposa reactivar les euroordres de detenció

La Fiscalia no demanarà al jutge del Tribunal Suprem que instrueix els fets relacionats amb el procés sobiranista, Pablo Llarena, que reactivi les ordres de detenció europees contra l'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont i els quatre exconsellers catalans que van viatjar amb ell a Bèlgica, fins que finalitzi la instrucció de la causa. El mateix farà amb la sallentina Anna Gabriel, encara que si s'escau demanarà que s'activi l'ordre europea per primera vegada.

Així ho va anunciar en un comunicat en el qual explica que el «Ministeri Fiscal procedirà a exercitar les oportunes peticions una vegada s'hagi dictat ordre de processament en la causa» contra Puigdemont, Lluís Puig, Antoni Comín i Meritxell Serret, tots ells a Brussel·les des del novembre de l'any passat. També contra Clara Ponsatí, que dissabte passat va abandonar el país belga i s'ha reincorporat com a catedràtica d'Economia a la Universitat de Saint Andrews a Escòcia. Ponsatí va dir ahir que no veu amb «tremendisme» que s'hagin de repetir eleccions perquè el Parlament està sota el «xantatge» de Madrid i va qualificar «d'impàs» la situació actual. L'exconsellera ha comunicat a Puigdemont la seva renúncia al càrrec, encara que ha dit que seguirà compromesa amb la independència de Catalunya.

En el cas de la cupaire Anna Gabriel, refugiada a Suïssa des de final del mes de febrer per evitar comparèixer davant Llarena com ainvestigada, el Ministeri Fiscal demanarà que es dicti ordre europea de detenció. L'exdiputada de la CUP va comunicar un dia abans de la seva citació judicial al Suprem que no hi acudiria davant la falta del dret a un judici just.



Reunió de JxCat a Bèlgica

Puigdemont ha convocat demà dimecres els diputats del seu grup parlamentari a una reunió a Bèlgica, que es durà a terme un mes després que Puigdemont ja convoqués els seus diputats a principi de febrer i es produirà, però, pocs dies després que el jutge Llarena denegués a Jordi Sànchez la llibertat provisional i el permís de sortida puntual de Soto del Real per assistir com a candidat a la sessió d'investidura, inicialment prevista per a ahir. També serà la primera reunió des que dissabte passat Puigdemont va proposar que JxCat es converteixi en un «moviment polític estable» que actuï més enllà del grup parlamentari.