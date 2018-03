Jordi Sànchez recorre al Tribunal Suprem per poder acudir a la seva investidura

n El candidat a la presidència de la Generalitat, Jordi Sànchez (JxCat), va presentar ahir al matí un recurs d'apel·lació davant la sala penal del Tribunal Suprem perquè li concedeixi «com més aviat millor» un permís per acudir a la seva investidura al Parlament després de la negativa de l'instructor de la causa contra ell, el magistrat Pablo Llarena.

En el recurs, Sànchez demana que la petició es tramiti amb la màxima celeritat possible tenint en compte «la summa excepcionalitat dels interessos en joc»: tant els drets polítics del candidat a ser investit com els dels seus milions de votants, al·lega. La defensa de Sànchez puntualitza que, malgrat que el ple d'investidura previst inicialment per a ahir va ser ajornat pel president del Parlament, Roger Torrent, aquest no pot esperar indefinidament a saber si Sànchez pot acudir al ple, i assegura que qualsevol demora pot suposar una «frustració irremeiable». Després de la decisió de divendres passat de Pablo Llarena, la defensa de Sànchez va anunciar que presentaria una demanda davant el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), encara que diumenge se'n va desdir i va explicar que primer recorreria al Suprem, cosa que va fer ahir el matí.

L'advocat de Sànchez, Jordi Pina, afirma que denegar a un parlamentari democràticament triat la possibilitat d'acudir al ple d'investidura «comporta greus lesions de drets fonamentals i és una decisió que soscava greument alguns dels pilars bàsics de qualsevol sistema constitucional». Sobre els arguments de Llarena per denegar-li la sortida de presó, Pina apunta que el risc per a l'ordre públic que esgrimeix el magistrat no té justificació i creu que «es basa en pures intuïcions personals». «En quin moment de la conducció se suposa que cometrà Sànchez una nova sedició o rebel·lió? Per ventura dins dels furgons policials que el traslladin al Parlament?», qüestiona. Sobre que pugui reincidir durant el seu discurs com a candidat a president, la defensa recorda la inviolabilitat reconeguda constitucionalment i estatutàriament als parlamentaris, i per això conclou que «el risc de reiteració ho és de la comissió de delictes senzillament impossibles».



El no de la Fiscalia

La Fiscalia s'oposa a deixar en llibertat Jordi Cuixart i Joaquim Forn. El ministeri públic es va posicionar a petició del jutge Llarena, que haurà de resoldre ara els escrits de llibertat de les seves defenses. La setmana passada també va informar desfavorablement sobre la petició de llibertat de Jordi Sànchez i el permís per anar al ple d'investidura.



ERC reclama celeritat pel pacte

El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, va reclamar a JxCat i la CUP «celeritat» per tancar un pacte a tres que desencalli la legislatura, i va rebutjar absolutament repetir eleccions davant una eventual falta d'acord. Va constrènyer les altres dues formacions independentistes a «resoldre els inconvenients tan ràpid com sigui possible» per formar un Govern que comenci a desenvolupar polítiques. ERC no va entrar en si Sànchez segueix sent el candidat adequat o si JxCat hauria de proposar altres noms, i només va demanar que es resolgui ràpid: «El que demanem és celeritat, ja sigui amb la proposta de nom actual o amb un altre. No posem en dubte el nom que hi ha damunt de la taula».

Per altra banda, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, va demanar «generositat» a tots els grups independentistes per aconseguir un acord d'investidura d'un president de la Generalitat i evitar noves eleccions. Va defensar que el PDeCAT ja ha estat generós, tant a presentar-se a les eleccions sense les seves sigles com a renunciar Carles Puigdemont a la seva investidura. També va demanar a la CUP que «faci un esforç i no segueixi bloquejant la legislatura».