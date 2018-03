Un jutjat obliga l'Ajuntament de Barcelona a tornar a penjar la foto del rei

El Jutjat Contenciós-Administratiu número 3 de Barcelona ha condemnat l'Ajuntament de Barcelona a penjar al saló de plens i en un lloc «preferent i d'honor» la foto del rei Felip VI, després que l'estiu del 2015, poc després de les eleccions municipals, es retirés l'efígie del seu pare, Joan Carles I, que acabava d'abdicar, i no se substituís pel retrat del nou rei. Després de la sentència, el govern de Colau va anunciar que presentarà un recurs davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El criteri que defensa per no penjar la foto és que la responsabilitat recau sobre el ple.