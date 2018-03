L'ANC veta la candidatura de Baños per haver participat en tertúlies polítiques

La Junta Electoral de l'ANC ha vetat la candidatura d'Antonio Baños a les eleccions del Secretariat Nacional per haver participat en tertúlies polítiques. Aquest dimarts s'ha fet pública la llista definitiva de les candidatures per a les eleccions internes a la direcció de l'entitat sobiranista i l'exdiputat cupaire ja no hi apareix. L'article 7.2 del reglament electoral de l'Assemblea apunta que, més enllà dels actes presencials amb tot els candidat convidats, "cap altra publicitat ni campanya no estarà permesa, i podrà ser exclòs el candidat que ho incompleixi, si a criteri de la Junta Electoral aquest incompliment fos de rellevància significativa". Les bases poden participar a les eleccions al Secretariat per via telemàtica a partir d'aquest dimarts i fins divendres, i dissabte es podrà votar de manera presencial.

Entre d'altres, mantenen candidatura nacional el president del CIEMEN, David Minoves; el cap de premsa de l'entitat sobiranista Adrià Alsina; la professora d'Economia de la UB Elisenda Paluzie; i David Fernàndez, vicepresident del Cercle Català de Negocis.

L'entitat calcula que aquest dissabte ja podrà fer públics els resultats provisionals per tal que es constitueixi el nou secretariat el 24 de març. La sessió constitutiva serà a L'Hospitalet de Llobregat i servirà per escollir president, vicepresident, secretari i tresorer entre els 77 membres de la nova direcció.

L'ANC no té president des que Jordi Sànchez, en presó preventiva a Soto del Real, va renunciar al càrrec per presentar-se a les eleccions del 21-D a la llista de Junts per Catalunya.