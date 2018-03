L'autòpsia revela que Gabriel Cruz va morir estrangulat el dia de la seva desaparició

L'autòpsia practicada a Gabriel Cruz ha revelat de manera preliminar que el nen de vuit anys va morir per estrangulació el primer dia de la seva desaparició, el 27 de febrer, segons van confirmar fonts de la investigació. L'autòpsia es va fer a l'institut anatòmic forense d'Almeria, després que diumenge fos trobat el cos de Gabriel embolicat en una manta dins el maleter del cotxe conduït des de Las Hortichuelas a la Puebla de Vícar per l'actual parella del pare del menor, Ana Julia Quezada, que va ser arrestada per la Guàrdia Civil.

Ahir, la Guàrdia Civil va traslladar a primera hora de la tarda Ana Julia Quezada fins a una finca a la pedania de Rodalquilar, a Níjar, per efectuar un escorcoll. Fonts de la investigació van indicar que l'arrestada, de 43 anys i parella del pare del petit, Ángel Cruz, va ser conduïda en un furgó de l'Institut Armat i que va arribar al mateix temps que la comitiva judicial encapçalada pel jutge instructor de la causa, el magistrat Rafael Soriano, que ha decretat el secret de les actuacions.

La diligència s'emmarca dins de les indagacions que estan fent els agents de la Policia Judicial per reconstruir què va passar amb Gabriel Cruz des que se'n va perdre el rastre el dia 27 a Las Hortichuelas i determinar si va romandre ocult a l'interior d'un pou fins que l'única sospitosa de moment va decidir el trasllat del seu cos sense vida fins al municipi de Vícar.

La finca, que ara se sotmet a escorcoll, està vinculada a la família del pare del menor i havia estat en règim de lloguer, si bé «des de fa dos mesos» no tenia arrendatari. La zona, situada a uns cinc quilòmetres del punt on es va perdre el rastre del menor, hauria estat objecte d'investigació dies abans del fatal desenllaç.

Les mateixes fonts van assegurar que la detinguda, que va romandre en dependències de la comandància d'Almeria des que la Guàrdia Civil va interceptar el turisme de color gris que conduïa amb el cadàver del nen a l'interior del maleter i embolicat en una mantes, no hauria prestat declaració davant els agents encarregats del cas a l'espera de la pràctica d'aquesta i altres diligències.

L'escorcoll ordenat pel Jutjat d'Instrucció 5 d'Almeria coincidia temporalment amb el trasllat de les restes mortals de Gabriel des de l'Institut de Medicina Legal (IML) d'Almeria fins a la seu de la Diputació Provincial, on va quedar instal·lada la capella ardent fins a la celebració del funeral a la catedral, avui a 2/4 d'11 del matí.

Després de la diligència a Rodalquilar, la Guàrdia Civil va traslladar Quezada a l'edifici de Vícar on hi ha el seu domicili i on va ser interceptada diumenge per la Guàrdia Civil. Quezada, abillada amb una dessuadora vermella de caputxa i amb els cabells recollits, va ser escortada emmanillada fins a l'interior de l'edifici.

A la sortida, els agents van haver de treballar durament ja que desenes de persones es van concentrar al voltant de l'edifici i es van llançar sobre la detinguda tot protagonitzant moments de tensió en què, entre crits i insults, la van increpar i van obligar la Guàrdia Civil a intervenir amb contundència per garantir la integritat física d'Ana Julia fins al seu retorn al cotxe en què va ser conduïda al llarg de la jornada.

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va visitar la capella ardent de Gabriel Cruz, on va traslladar als seus pares, Angel i Patricia, el condol del Govern i va assegurar als mitjans que la investigació per aclarir els fets continua oberta.