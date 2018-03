May responsabilitza Rússia de l'enverinament de l'exagent

La primera ministra britànica, Theresa May, va afirmar ahir que Rússia és «molt probablement» responsable de l'enverinament de l'exagent rus Sergei Skripal i la seva filla Yulia.

«Els Skripal han estat enverinats amb un agent nerviós militar del tipus desenvolupat per Rússia», va dir May en una intervenció davant la Cambra dels Comuns del Parlament britànic. Així, May va assenyalar que «o l'Estat rus és responsable de l'enverinament o ha permès que l'agent nerviós arribi a les mans d'altres». El gas va ser utilitzat a la localitat anglesa de Salisbury.

La primera ministra va subratllar que la recerca segueix oberta, però va advertir que es podrien adoptar «mesures més dràstiques» contra Rússia. En concret, va anunciar que han convocat l'ambaixador rus a Londres, Alexander Yakovenko, per demanar-li explicacions per la presència del gas nerviós a Salisbury i va advertir que «si no hi ha una resposta creïble», el Regne Unit donarà per fet que hi ha hagut un «ús de la força en territori britànic».



Putin va ordenar abatre un avió

El president rus, Vladimir Putin, ha revelat que va ordenar abatre un avió de passatgers el 7 de febrer del 2014, el dia de la inauguració dels Jocs Olímpics d'hivern de Sotxi. A l'avió, un home que deia tenir una bomba va exigir que l'aparell, que feia una ruta entre Jarkov (Ucraïna) i Istanbul, es desviés cap a Sotxi, encara que finalment es va descobrir que l'home estava sota els efectes de l'alcohol i no tenia cap artefacte explosiu.