Més de 200.000 nens viuen en una situació «severa» de pobresa a Catalunya

Save the Children va presentar ahir l'informe «Aquí, avui, encara», una anàlisi de la situació dels drets dels infants a Catalunya i que vol servir de full de ruta en matèria d'infància per al futur Govern de Catalunya.

L'informe constata que 1 de cada 4 nens viu en una situació de pobresa, que 1 de cada 2 víctimes d'abús sexual és menor d'edat i que l'any passat van arribar 1.489 menors estrangers no acompa-nyats a Catalunya. El nombre d'infants en situació de pobresa severa ha augmentat un 23% entre els anys 2013 i 2015, però ha millorat l'any 2016, que se situa en el 14%. Tot i això, l'any 2016, 203.864 infants vivien en una situació de pobresa severa a Catalunya. La responsable de polítiques d'infància de Save the Children, Emilie Rivas, va remarcar que hi ha hagut un «agreujament» de la situació de pobresa en els infants i que en els últims anys hi ha hagut un «retrocés» en la inversió en infància.

Segons dades de l'informe, a Catalunya hi ha 348.600 infants que viuen sota el llindar de la pobresa. Això significa que una família de dos adults i dos infants viu amb menys de 1.760 euros al mes. L'organització afirma que aquesta renda «no és suficient» per cobrir totes les despeses familiars en habitatge, educació i salut.



Abusos i agressions sexuals

L'informe afegeix que el 65% dels casos d'abús sexual denunciats i el 34% dels casos d'agressions sexuals afecten menors. A més, el 30% de l'alumnat d'ESO i batxillerat ha patit alguna agressió sexual i un 19% ha patit els fets digitalment durant el curs 2016/2017, segons l'estudi. En l'àmbit escolar, prop d'un 9% dels estudiants considera haver patit assetjament els últims dos mesos i un 7% diu que és víctima de ciberassetjament.