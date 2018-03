El PSOE manté inamovible la seva oposició a la presó permanent revisable, perquè assegura que no busca la reinserció

El PSOE manté inamovible la seva oposició a la presó permanent revisable en considerar que aquesta mesura no compleix la finalitat que ha de perseguir una pena de presó, la reinserció social, segons va explicar ahir la número dos de la formació, Adriana Lastra. Quan falten quatre dies perquè el Congrés dels Diputats debati sobre sengles propostes de PP i Ciutadans –una per ampliar els crims penats amb presó permanent revisable i una altra per endurir el Codi Penal–, Lastra va confirmar que els socialistes votaran «en contra» de les dues iniciatives, presentades com a esmenes a la totalitat d'una proposició de llei del PNB per derogar la presó permanent revisable.

«Això ens torna a la casella de sortida perquè la presó permanent revisable és una realitat avui», va assenyalar Lastra, que va recordar que el TC té pendent pronunciar-se sobre el recurs presentat el 2015 per l'oposició a aquesta mesura, en considerar-la inconstitucional.

Els socialistes, va afegir, es mantenen a l'espera que l'Alt Tribunal els doni la raó. Però si no ho fa, el PSOE no té intenció d'obrir un procés de reflexió sobre la seva postura favorable a derogar la presó permanent revisable, ja que aquesta posició es fonamenta en «profunds valors democràtics».

El PSOE, va explicar, defensa que la finalitat de la presó ha de ser la «reinserció social» i considera que una mesura com la presó permanent revisable no respon a aquest objectiu.

Adriana Lastra, que va voler subratllar el «dolor» que produeix a la família socialista casos com el de Gabriel Cruz, es va mostrar radicalment en contra de «legislar en calent» i va recordar que el Govern socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ja va endurir el 2008 el Codi Penal.