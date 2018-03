Rovira: «Avui surt guanyant d'Estrasburg el dret a la llibertat d'expressió»

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha subratllat que amb la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans que empara els dos joves condemnats per cremar fotos dels reis d'Espanya a Girona "surt guanyant el dret a la llibertat d'expressió", una llibertat, ha dit, que està "vulnerada, minimitzada i qüestionada des del govern del PP". Rovira ha carregat contra el govern espanyol per considerar que "qualsevol expressió és un atac als principis fonamentals institucionals de l'Estat reduint cada dia l'abast d'aquesta llibertat, que és l'expressió, un dels pilars fonamentals en un estat democràtic i de dret".

Per tant, ha reiterat, "avui s'emporten una repulsa aquestes interpretacions tan restrictives que el que fan és afectar drets fonamentals i democràtics i principis i llibertat públics que haurien d'estar ben vigents en un estat democràtic i de dret".

El TEDH no veu incitació a l'odi en la crema de fotos de Joan Carles I i Sofia a la plaça del Vi de Girona per part de dos joves el 13 de setembre de 2007. Segons la sentència feta pública aquest dimarts, els jutges consideren per unanimitat que l'acte, dut a terme per Enric Stern i Jaume Roura com a protesta a la visita del llavors monarca a la ciutat, està emparat per la llibertat d'expressió i pensament dels joves, que diuen, va ser violada. Així, el tribunal europeu dona la raó als demandants, que van al·legar que la sentència espanyola que els declarava culpables d'insultar la Corona era una "ingerència injustificada" en el seu dret a la llibertat d'expressió, recollit per l'article 10 del Conveni Europeu dels Drets Humans. Stern i Roura van ser inicialment condemnats a 15 mesos de presó però el jutge va acabar substituint la sanció amb una multa de 2.700 euros cadascú.

El tribunal considera, sobre aquest punt, que la condemna imposada no va ser "proporcionada ni necessària en una societat democràtica" i obliga a Espanya a tornar als joves la quantitat corresponent a les multes -2.700 euros a cadascú- i 9.000 euros a tots dos.