Arrimadas demana a Torrent que comparegui davant del ple tot i el no de la mesa

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, va enviar ahir una carta al president del Parlament, Roger Torrent, per tornar a demanar-li que comparegui davant del ple de la cambra catalana per donar explicacions i impulsar una fórmula de desbloqueig.

La missiva la va enviar poques hores després que la mesa rebutgés per raons formals la petició de Cs perquè el Parlament voti la compareixença de Torrent. «La segona autoritat de Catalunya té l'obligació institucional i moral de comparèixer davant dels representants de la ciutadania», defensa Arrimadas, que afegeix que seria «inexplicable» que el president no doni la cara «per no voler donar les explicacions que la ciutadania mereix, necessita i reclama». Qui també va enviar una carta a Torrent va ser el president del grup del PSC-Units, Miquel Iceta, per demanar-li que es replantegi l'ajornament del ple perquè ara mateix se sustenta en un motiu «inexistent», va dir.