Barnier insta Londres a assumir els «fets durs» que es derivin del Brexit

El cap negociador de la UE per al Brexit, Michel Barnier, va instar el Govern britànic a «assumir els fets durs» als quals haurà de fer front per la seva decisió d'abandonar el bloc i va avisar que queda un temps «curt» per negociar tant l'acord de retirada, inclòs el període de transició, com el marc de la relació futura. Barnier va deixar clar en un debat a l'Eurocambra que «tothom» ha d'entendre que la negociació és «extraordinàriament completa» i que «el temps és molt curt per negociar l'acord de retirada i serà curt per a la negociació de tota relació futura», així com perquè cada un dels països es prepari per a «les conseqüències inevitables» del Brexit.