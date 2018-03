Citen els arrestats pel crim de Foix per la mort d'un manter

Un jutge de Barcelona ha citat a declarar com a investigats els dos principals sospitosos del conegut com a crim de la Guàrdia Urbana, Rosa Peral i Albert López, com a presumptes autors d'un homicidi per la mort d'un manter a Montjuïc l'any 2014. Segons va avançar ahir El Periódico i va confirmar el TSJC, Peral i López seran traslladats als jutjats des de la presó –on estan ingressats preventivament– divendres per aclarir la seva implicació en el cas del manter, ja que tots dos patrullaven plegats quan l'home va caure per un terraplè. Una testimoni va declarar que el cas havia estat un dels mòbils del crim de Pedro Rodríguez, l'agent que va aparèixer cremat a prop del pantà de Foix.