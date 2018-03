La CUP s'abstindrà: «Si canvien per acatar el 155, ens ho posen pitjor»

La diputada de la CUP Natàlia Sànchez va assegurar ahir que les quatre abstencions del seu grup parlamentari a la investidura de Jordi Sànchez es mantenen ara per ara sobre la taula. «Per descomptat, si el document continua igual, poden anar passant candidats; encara més: si el motiu pel qual es canvia de candidat és continuar acceptant i acatant el marc del 155, ens ho posen pitjor».

Ho va dir hores després que la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, instés JxCAT a tenir aquesta setmana una proposta «definitiva» d'un candidat per a una investidura «efectiva». «Sentim parlar de govern efectiu però no sentim parlar de la necessitat d'aplicar polítiques republicanes efectives», va etzibar al seu torn la diputada dels cupaires a la dirigent republicana. De fet, Sànchez, que va insistir a prioritzar el programa als noms, va assegurar que JxCat i ERC opten ara per un «replegament: no es materialitza el mandat popular, republicà, i presenten un pla de govern autonòmic on només es parla de repartiment de carteres», va lamentar. La diputada dels cupaires va assegurar que l'acord que van tancar JxCat i ERC no és una proposta nova i va denunciar que «moltes» de les idees que hi apareixen són propostes inicials de la CUP.