Expedienten un mosso que es va encarar a un superior per ordenar-li redactar en català

La Divisió d'Afers Interns (DAI) dels Mossos d'Esquadra ha obert un expedient sancionador a un agent del cos per encarar-se a un superior que li va ordenar que redactés en català, i no en castellà, una denúncia.

L'agent L'agent sancionat per Afers Interns dels Mossos ho va ser per desobediència i qüestionar l'autoritat d'un superior i no per utilitzar el castellà. La proposta de sanció és de 16 dies de suspensió de sou i feina, però l'agent pot presentar al·legacions.

Segons ha publicat el diari 'El Mundo', el fets van tenir lloc el 18 d'octubre del 2016 a la comissaria del districte de Sant Andreu de Barcelona.

Segons han explicat fons d'Interior a l'ACN, una instrucció interna del 2009 dels Mossos d'Esquadra, "en compliment a la llei que així ho especifica a l'Estatut, determina que les denúncies s'han de redactar en la llengua vehicular de la comunitat autònoma , sense perjudici de fer-ho en altres llengües també si el denunciant així ho demana". La instrucció va ser desobeïda per l'agent al·legant que el denunciant havia presentat la denúncia en castellà.

El superior li va reclamar a l'agent en qüestió que la formulés en català, tal com obliga la instrucció dels Mossos. En aquest moment, l'agent no només va desobeir l'ordre sinó que "es va enfrontar amb el seu superior en cridar a tres companys perquè davant d'ell li digués el que li havia ordenat" en compliment de la instrucció que regeix en la policia catalana a l'hora de redactar denúncies.

Per tant, segons Interior, la sanció imposada al mosso no va ser per redactar la denúncia en castellà sinó per desobeir les ordres del seu superior independentment del cos policial a què pertanyi i "qüestionar l'ordre de comandament i intentar intimidar al seu cap amb la presència de tres companys com a testimonis davant el mandat que se li havia fet".