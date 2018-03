JxCat insisteix en investir Sànchez i assegura que hi haurà govern

El portaveu de JxCat, Eduard Pujol, ha explicat que la conclusió de la reunió de JxCat a Brussel·les és que hi ha "temps" i "marc legal" per investir el número 2, Jordi Sànchez, rebutjant així posar un altre nom sobre la taula malgrat el Tribunal Suprem hagi denegat que surti de presó per assistir al ple d'investidura.

Pujol ha afirmat que hi haurà govern a Catalunya i que es garantirà la República, enviant així un "missatge de tranquil·litat" i tancant la porta a una repetició d'eleccions. En aquest context, ha fet una crida a ERC i la CUP a tenir "responsabilitat d'estat" tot defensant que JxCat ha posat solucions sobre la taula. "L'art de la política és resoldre situacions que en aparença poden semblar irresolubles", ha reblat.

Junts per Catalunya es mostra "convençut" que hi haurà Govern i és partidari de mantenir Sànchez com a candidat. De fet, segons ha dit Eduard Pujol, no s'ha plantejat en cap cas durant la reunió del grup parlamentari la proposta d'un nom alternatiu. "És com si haguéssim oblidat la part legal, no podem oblidar-la: hi ha marc legal que ens permet aquesta investidura", ha assenyalat. "Creiem en la política, en allò que és continuar parlant", ha destacat Pujol, que ha posat d'exemple les negociacions a Alemanya, que han durat mesos, per formar govern.

Amb tot, el portaveu del grup també ha apel·lat a ERC i la CUP a l'hora de fer possible la consolidació del govern. "Convidem al compromís i la responsabilitat de tots els que participem en aquesta negociació", ha dit en un missatge a les altres dues formacions insistint que "calen esforços per part de tothom". Pujol ha argumentat que "sense govern no pot haver-hi República i només treballant per la República segurament no es garanteix govern". En aquest sentit, ha assegurat que la conjunció entre els dos "mons" és JxCat però que no poden fer-ho sols.

El portaveu ha assegurat també que en la reunió no s'ha treballat amb l'escenari de nous comicis i ha tancat la porta aquesta opció: "Farem govern, no volem eleccions". Preguntat per la possibilitat que Puigdemont renunciï a l'escó - la seva renúncia i la de Comín farien que fos suficient l'abstenció de la CUP en segona votació-, Pujol ho ha descartat.

Per altra banda, també ha negat que s'hagi tractat en la trobada la possibilitat de transformar Junts per Catalunya en un moviment polític permanent. Segons ha dit, a la reunió, que ha continuat després de la compareixença de Pujol, el debat dels diputats electes "ha anat més en el marc de consideracions generals". "Els mesos de debat polític, d'acció legal repressora contra drets individuals col·lectius i polítics ens podria portar a moure'ns i a afinar poc, ha estat un exercici molt positiu", ha valorat.

A la reunió, la tercera que el grup parlamentari celebra a Brussel·les des de les eleccions del 21D, hi han assistit tots els diputats del grup, prop d'una trentena, amb l'excepció de Jordi Sànchez, que és a la presó, i de Lluís Guinó, Josep Rull i Jordi Turull, que tenen prohibida la sortida del territori espanyol i el passaport retirat. A més, també hi ha participat del grup parlamentari el conseller cessat pel 155 Lluís Puig, que va renunciar a l'escó el 28 de gener passat.