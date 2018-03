JxCat insisteix en investir Sànchez i assegura que hi haurà govern

El president de la Generalitat destituït, Carles Puigdemont, amb els diputats de Junts per Catalunya Eduard Pujol i Laura Borràs.

El portaveu de JxCat, Eduard Pujol, ha explicat que la conclusió de la reunió de JxCat a Brussel·les és que hi ha "temps" i "marc legal" per investir el número 2, Jordi Sànchez, rebutjant així posar un altre nom sobre la taula malgrat el Tribunal Suprem hagi denegat que surti de presó per assistir al ple d'investidura.

Pujol ha afirmat que hi haurà govern a Catalunya i que es garantirà la República, enviant així un "missatge de tranquil·litat" i tancant la porta a una repetició d'eleccions. En aquest context, ha fet una crida a ERC i la CUP a tenir "responsabilitat d'estat" tot defensant que JxCat ha posat solucions sobre la taula. "L'art de la política és resoldre situacions que en aparença poden semblar irresolubles", ha reblat.