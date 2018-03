L'ANC repetirà la votació telemàtica si hi ha modificació de la llista de candidats al Secretariat Nacional

L'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) ha anunciat que repetirà la votació telemàtica que va començar ahir per escollir els 77 membres del Secretariat Nacional –i que està suspesa des d'aquest matí- en cas que hi hagi modificacions a la llista de candidats. Això després de la polèmica que ha generat l'exclusió del candidat excupaire Antonio Baños per haver participat en una tertúlia política radiofònica, fet prohibit pel reglament de les eleccions. Davant del rebombori que ha causat l'exclusió, la Junta Electoral ha decidit obrir un termini perquè els candidats exclosos presentessin al·legacions i ha suspès la votació mentre les estudiava. En principi l'ajornament estava previst fins a les dues del migdia, però finalment l'aturada serà fins a la mitjanit.

El vicepresident de l'ANC, Agustí Acoberro, ha afirmat aquest matí que si Baños no podia ser candidat volia dir que alguna cosa s'estava fent "molt malament".

Així doncs, fins a la mitjanit d'aquest dimecres la Junta Electoral estudiarà les al·legacions que hagin presentat els candidats exclosos –Baños ha anunciat que en presentaria- i després anunciarà si hi ha hagut canvis a la llista dels que es presenten. En cas que n'hi hagi hagut, la votació que s'havia fet fins ara quedarà anul·lada i es repetirà.