Liz Castro acusa membres de l'ACN de «manipular» les eleccions al secretariat

L'excandidata a presidir l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) Liz Castro ha denunciat "manipulació" en les eleccions al secretariat de l'entitat. En un article a 'El Món', Castro assegura que hi ha qui està "fent circular les seves llistes de candidats" perquè" "no suporten deixar de remenar les cireres" i troben necessari "excloure les candidatures que no controlen". "El que més greu em sap és que els que volen manipular les eleccions se semblen tant al govern de l'Estat espanyol: no confien en la veu de la gent, no confien en el seu propi moviment popular, no confien en la democràcia", declara. Castro diu que segons la seva experiència, l'entitat no és assembleària com ho havia de ser i apunta a la pròpia estructura, amb 77 secretaris en una reunió, com un dels principals problemes. Per això proposa una junta directiva d'onze membres, un de cada regió sense oblidar exteriors.

Per a Castro, que va ser la més votada dins del secretariat durant dos anys, no té sentit que es pugui fer campanya durant setmanes amb tots els mitjans a l'abast i que de sobte durant una setmana hi hagi un silenci "anormal" i unes regles "draconianes que no les entén ningú i que són impossibles de complir". Afegeix que aquestes estan sota una representació de la comissió electoral formada per secretaris sortints que "han pres partit" de la confecció de les candidatures que es presenten.

"Ja hem vist que els mateixos de sempre, que no suporten no continuar remenant les cireres, ja han començat a fer circular les seves llistes de candidats", assegura. Per a Castro això passa perquè aquests mateixos van crear el procés "absurd" d'unes eleccions "on la gent no pot fer campanya, ningú no coneix els candidats i ningú no sap a qui votar". En contra d'això, reivindica una campanya "transparent i oberta, amb totes les cartes a la taula" en la qual tothom, i particularment els candidats, hi puguin participar "i no només les mans que mouen els fils des de darrera de les cortines".

L'ex membre del secretariat es mostra convençuda que la força del moviment està a les bases i diu que si no ha parlat fins ara és perquè "volia creure que l'Assemblea es pogués renovar". "Però veig que no ens ho permeten", lamenta. Aposta per una nova assemblea general ordinària, refer l'estructura "de dalt a baix", agilitzar l'organització i "fer net". Recorda que ella ni pot ni vol presentar-se al secretariat però es mostra "més que disposada" a continuar treballant des de baix perquè l'ANC "es posi de nou de peu".



Nova estructura



Castro considera que l'entitat "pateix problemes d'estructura normals de qualsevol organització que hagi arreplegat 40.000 socis en quatre anys" i apunta que hi ha un "intent de controlar l'energia i efervescència de les bases". Diu però que això és la part normal però que la "no tan normal" és que per navegar en les reunions "interminables i ineficients" si vols presentar un projecte no val només amb la força d'aquest sinó que hi entra en joc "la quantitat d'aliats de grups afins". "No parlo tant de gent d'un partit contra gent d'un altre, sinó un conflicte entre gent transversalista que creuen en l'Assemblea com la veu d'un poble divers i gent de partit o senzillament ambiciosa que volen fer-la servir d'eina o d'escala", afegeix.

Creu que tenen raó els que diuen que s'hauria de "foragitar" la influència dels partits però apunta que el problema és com fer-ho. Segons la seva opinió, l'important no és fer fora 'gent de partit' sinó "ser transparent sobre les aliances i sobretot, les obligacions" i considera que fins ara "això no s'ha fet".

Castro proposa que les onze persones de la junta directiva "realment representin les regions i no les seves preferències personals i polítiques" i que les bases "realment tinguin la veu que mereixen". Entre les seves reclamacions, demana també una estratègia política "clara i descentralitzada" i que les assembles es puguin anar fent "sense demanar permís a l'estructura central". Creu també necessari que cada candidat "renunciï a formar part de cap llista política després de tenir càrrec a l'ANC" i que les eleccions es facin "amb transparència i de manera igualitària".