PP, PSOE i Cs rebutgen tramitar la despenalització de les injúries al monarca que proposa ERC al Congrés

El PP, el PSOE i Ciutadans van rebutjar ahir al ple del Congrés la tramitació d'una proposició de llei plantejada per ERC per despenalitzar les injúries a la Corona i la crema de banderes.

El debat, en algun moment aspre, de la iniciativa va tenir lloc tan sols unes hores després de conèixer-se la sentència del TEDH, que condemna Espanya a indemnitzar dos joves catalans que van ser condemnats per cremar una foto dels reis. Sobre aquesta sentència es va basar bona part de la intervenció del portaveu adjunt d'ERC, Gabriel Rufián, que va voler deixar clar que els fets condemnats en el seu moment per l'Audiència Nacional –amb una pena de presó de 15 anys que després va ser substituïda per una multa de 2.700 euros– no van ser un atac personal al cap de l'Estat, sinó «una expressió simbòlica de la crítica política legítima». «No és odi, és llibertat d'expressió», va afirmar, i va incidir que el Codi Penal «imposat» als joves catalans constitueix «una ingerència injustificada» a la llibertat d'expressió.

La proposta va ser avalada per Units Podem, PNB, PDeCAT, Compromís i Bildu, que van coincidir a apuntar que no s'hauria de penalitzar aquestes conductes per molt despietades que puguin ser perquè la llibertat d'expressió «ha de prevaler sobre la censura».