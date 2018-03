Puigdemont participarà en un debat sobre Catalunya a Ginebra aquest diumenge

Carles Puigdemont assistirà aquest cap de setmana al Festival del cine i el Fòrum Internacional sobre els drets humans (FIFDH per les seves sigles en francès) a Ginebra. El líder de JxCat participarà en el debat sobre l'autodeterminació programat per diumenge al vespre, coincidint amb la projecció del film "Catalunya: Espanya a punt d'una crisi de nervis". Segons ha explicat aquest dimecres en un comunicat l'organització del Festival, Puigdemont serà un dels participants del debat, que també reunirà la política Micheline Calmy-Rey, expresidenta de la Confederació suïssa, i altres ponents encara per confirmar. A banda del debat també hi haurà una roda de premsa, segons l'organització. La xerrada està organitzada conjuntament amb la Universitat de Ginebra. Precisament és en aquesta ciutat helvètica on es troba l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel des de mitjans de febrer.

Creat l'any 2003 a Ginebra el FIFDH és alhora un festival i un fòrum que té lloc simultàniament a la sessió del Consell dels drets de l'home de l'ONU. La missió del festival, segons defineixen, és la d'oferir "amb total independència" un espai de diàleg "obert i constructiu" sobre els drets humans.