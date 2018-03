Rovira insta JxCat a proposar aquesta setmana un candidat que sigui «efectiu»

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha instat Junts per Catalunya a tenir aquesta setmana una proposta «definitiva» d'un candidat per a una investidura «efectiva». Així ho va dir ahir després de reunir-se amb el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, que també va posar èmfasi en la necessitat d'un «govern efectiu».

Rovira va remarcar que estan «esperançats» amb l'acord amb JxCat i va garantir que no especularan sobre el candidat per a la investidura. En aquest sentit, va assegurar que per a ERC el nom «no serà un obstacle» i va afegir que en tot cas «és a JxCat a qui toca fer aquesta proposta». «Hem de respectar els seus procediments interns perquè la facin», va assenyalar Rovira. «El que falta ara és tenir un candidat per fer una investidura efectiva», va dir Rovira, que va insistir que la prioritat és tenir un «govern efectiu, que pari els peus al 155». En aquest sentit, la secretària general d'ERC va explicar que l'aplicació d'aquest article «està tenint molta afectació en l'àmbit social» i va subratllar que ERC té «moltes ganes» que des del Govern es pugui desplegar, per exemple, va dir, tot allò que afecta la renda garantida de ciutadania i els plans d'inserció laboral que estan paralitzats perquè «no hi ha l'impuls polític suficient per portar-ho a terme». ERC no es va pronunciar sobre si JxCat ha de renunciar a Jordi Sànchez –a qui el Tribunal Suprem va denegar el permís per acudir al ple per ser investit–, però sí que va assegurar que, si es posen alternatives sobre la taula, no posaran «obstacles» i hi donaran llum verd.

Per la seva banda, el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, també va posar èmfasi en la necessitat de poder restituir, va dir, l'autogovern i «treure les mans del Partit Popular de dins els calaixos» de les institucions catalanes. «És imprescindible sortir d'aquest carreró sense sortida que fa massa temps que empitjora les condicions de vida de la gent», va sentenciar Javier Pacheco.