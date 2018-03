Trump destitueix Tillerson i nomena secretari d'Estat el director de la CIA

El president d'Estats Units, Donald Trump, va destituir ahir el secretari d'Estat, Rex Tillerson, i va nomenar en el seu lloc Mike Pompeo, que fins ahir exercia com a director de l'Agència Central d'Intel·ligència (CIA), segons va anunciar el mateix mandatari.

«Mike Pompeo, director de la CIA, serà el nostre secretari d'Estat. Farà un treball fantàstic!», va afirmar Trump en un missatge publicat al seu compte personal de Twitter. El president nord-americà va expressar el seu agraïment a Tillerson pel seu treball i va avançar que Gina Haspel serà la nova directora de la CIA, que es convertirà en la primera dona a posar-se al capdavant d'aquest servei d'Intel·ligència. El president nord-americà va assegurar que Pompeo continuarà el programa per tornar a posar Estats Units en el lideratge del món, «reforçant» les seves aliances, «enfrontant-se» als enemics i «buscant la desnuclearització de la península de Corea». «La seva experiència a les Forces Armades, al Congrés i com a líder de la CIA l'ha preparat bé per a aquest nou càr-rec», va asseverar Trump. Després de l'anunci del relleu, Trump va declarar davant la premsa que el motiu del relleu són les diferències que tenia amb Tillerson amb relació a l'acord nuclear amb Iran.

La destitució també va esquitxar Steve Goldstein, subaltern de Tillerson, després que aquest revelés en un comunicat que el fins ara cap de la diplomàcia volia seguir en el càrrec i no coneixia les raons del seu acomiadament, segons va informar la cadena de notícies NBC. Aquesta nota hauria costat el lloc a Goldstein, que ahir mateix va ser destituït per contradir la versió oficial, segons un portaveu de la Casa Blanca.