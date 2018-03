Acaba l'escorcoll a la seu d'Òmnium Cultural

La Guàrdia Civil ha acabat l'escorcoll a la seu d'Òmnium Cultural, a Barcelona, a les 19.35 h d'aquest dijous a la tarda, gairebé dotze hores després de començar. Els agents s'han presentat a la seu de l'entitat cultural, al carrer Diputació, a les 8.03 h, buscant documentació vinculada a les finances de l'entitat, com ara factures i pagaments a proveïdors.

L'escorcoll forma part de la investigació del jutjat número 13 de Barcelona a l'entorn de l'1-O, i té l'objectiu d'intentar esbrinar si es va pagar el referèndum a través de subvencions a entitats com Òmnium. En acabar l'escorcoll, els membres de la Guàrdia Civil que han participat al dispositiu han sortit amb caixes de cartró que han carregat a cotxes policials no logotipats i han abandonat l'escena.

Des de primera hora del matí l'escorcoll de la seu d'Òmnium s'ha fet en presència dels treballadors de l'entitat que hi havia quan han arribat els agents de la Guàrdia Civil. Cap a les tres de la tarda han marxat a casa alguns d'aquests treballadors i cap a tres quarts de cinc de la tarda n'han sortit tres agents de paisà, que han marxat amb un cotxe no logotipat sense endur-se res. Dins la seu hi ha hagut una desena de treballadors de l'entitat, així com diversos dirigents.

L'acció de la Guàrdia Civil ha estat autoritzada pel jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, que en la part final de la interlocutòria, a la qual ha tingut accés l'ACN, advertia que es podia detenir a qui dificultés la feina del cos de seguretat, tant dins com fora de l'edifici. Així, determinava que "de la mateixa manera, s'autoritza l'adopció de qualsevol mesura, fins i tot la detenció, contra tots aquells que intentin impedir, obstaculitzar o evitar la pràctica de les diligències acordades".

A més, fonts d'Òmnium han explicat a l'ACN que el cap del dispositiu de la Guàrdia Civil ha recordat verbalment als treballadors que hi havia a la seu d'Òmnium que el seu president està a presó justament per haver impedit una diligència policial. Per això, des d'Òmnium s'ha instat a no concentrar-se davant de la seu i, en canvi, fer una manifestació a la plaça Sant Jaume a les 6 de la tarda.

Cal recordar que la Guàrdia Civil també ha escorcollat aquest dijous el despatx del secretari de Difusió i Atenció Ciutadana de la Generalitat, Antoni Molons, a la seu de la Generalitat, també en el marc de la causa contra l'1-O. Molons ha estat unes hores detingut però finalment ha estat deixat en llibertat.