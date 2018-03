Cas Gabriel Ruiz | Ana Julia compareix per segona vegada davant el jutge

Ana Julia Quezada, presumpta autora del crim del nen de vuit anys Gabriel Cruz, es troba des d'abans de les 7 hores d'aquest dijous als calabossos de la Ciutat de la Justícia d'Almería a l'espera de comparèixer de nou davant el jutge instructor número cinc, Rafael Soriano.

Després de la pròrroga de detenció ordenada aquest dimecres, la qual havia estat parella del pare del petit ha estat portada amb un fort dispositiu policial des de la Comandància de la Guàrdia Civil fins als jutjats de Carretera de Ronda.

Segons han informat a Europa Press fonts de la investigació, es preveu que al voltant de les 12,00 hores se celebri la visteta en què les parts del cas demanin o no les mesures cautelars que considerin oportunes i que el magistrat dicti la interlocutòria.

Aquest dimecres ja en seu judicial es va ratificar en el relat de fets que va donar davant els agents de la UCO de la Guàrdia Civil a la jornada de dimarts i ha reiterat a preguntes del magistrat instructor, fiscal i advocats de la defensa la versió que va realitzar durant la reconstrucció dels fets que es va realitzar a la finca de Rodalquilar, a Níjar (Almeria), on suposadament va ocultar el cadàver del menor.

Després de la declaració, que es va prolongar des de les 13,00 fins a les 14,30 hores aproximadament a la sala de vistes del Jutjat de Guàrdia de la Ciutat de la Justícia, el jutge Rafael Soriano va acordar la pràctica d'una diligència de prova secreta i ha prorrogat durant 24 hores la detenció de Quezada.

Un cop estigui en poder el resultat de l'esmentada diligència, se celebrarà la visteta perquè les parts interessin l'adopció o no de mesures cautelars, després del que el magistrat instructor de dictar una interlocutòria amb la resolució, segons han informat a Europa Press fonts del cas.

La Guàrdia Civil ha tingut d'aquesta manera unes hores més per perfilar alguns detalls sobre les circumstàncies que envolten la mort del petit i ara serà el jutge el que contrast la versió d'Ana Julia Quezada amb els informes de l'autòpsia i les proves recollides, entre elles la destral, trobada dimarts a la finca familiar de Rodalquilar, que la presumpta assassina situa a l'escenari del crim.

No ha transcendit, però, què ha motivat en concret la decisió de perllongar la detenció ja que les actuacions continuen sota secret, de manera que les noves diligències d'investigació podrien respondre a algun aspecte de les seves manifestacions o la troballa de nous evidències contra ella en el marc de les indagacions que duen a terme els agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil.

Fonts de la investigació han assenyalat que Quezada, qui hauria expressat "penediment", ha comparegut davant del jutge amb la intenció de "col·laborar" i de contestar a les interpel·lacions que se li fessin des de les parts, fent èmfasi que hauria hagut una " discussió "prèvia amb el menor i que els fets no haurien estat conseqüència d'un" pla premeditat ".

Ana Julia Quezada va confessar aquest dimarts en l'interrogatori davant especialistes de la Guàrdia Civil i els seus advocats que va matar a la finca de Rodalquilar al nen. Així, ha apuntat que el mateix dia que es va donar per desaparegut a Gabriel a Las Hortichuelas de Níjar en sortir de la casa de la seva àvia amb destinació a la dels seus oncles i cosins, va recollir en el seu cotxe al petit i el va portar a la finca de la família de la seva parella i pare del nen.

A la finca, segons va reconèixer, va discutir amb Gabriel fins provocar-li la mort però, segons ella, una vegada que intentés primer agredir-la. Segons ha pogut saber Europa Press de fonts del cas, si confessió dels fets, "parcial i per moments confusa", Ana Julia no va dir que provoqués la mort del petit per colpejar-directament amb un objecte al cap.



"Discussió i forcejament"

La seva explicació ha estat que van discutir i que d'aquí van passar a un forcejament en què el nen va agafar una destral amb què es va acabar cop o al cap. Després, segons hauria afegit, es va espantar i el va asfixiar fins provocar-li la mort. Les circumstàncies concretes de la mort es determinaran quan es conegui l'autòpsia definitiva d'un cas que ha estat declarat secret i en el qual, en paral·lel, la Guàrdia Civil ha anat recollint més proves.

A preguntes de la premsa a la tarda de dimarts i després d'un nou registre a la finca de Rodalquilar, la lletrada va assegurar als mitjans que Ana Julia havia reconegut davant la Guàrdia Civil que va actuar sola. També ha indicat que en l'escena del crim "hi ha una destral", sense donar més detalls sobre si va ser ella la que va colpejar al cap al petit.

Els agents van recuperar dimarts la roba que portava el menor el dia de la seva desaparició en uns contenidor