Unes cent persones es concentren davant els jutjats

? Un centenar de persones es va concentrar ahir al crit d'«assassina» i «justícia per a Gabriel» als voltants de la Ciutat de la Justícia d'Almeria, on des de dos quarts de 8 del matí es trobava l'única detinguda pel crim de Gabriel Cruz, la parella del pare del nen, Ana Julia Quezada, en espera de comparèixer davant el jutge instructor de la causa per prestar declaració. Els concentrats també demanaven «cadena perpètua».