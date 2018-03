La CUP adverteix que un candidat «molt lligat» al PDeCAT «no posa les coses fàcils» i insisteix en un programa «republicà»

El diputat de la CUP al Parlament Carles Riera va reiterar ahir que la seva formació només investirà un president de la Generalitat que porti un programa republicà, per la qual cosa creu secundari qui sigui el candidat a la Presidència, encara que va advertir que «un candidat molt lligat al PDeCAT no posa les coses fàcils».

Va subratllar que no volen que es repeteixin les eleccions a Catalunya, encara que va puntualitzar que no tenen per què ser negatives per al sobiranisme: «La nostra voluntat no és provocar-les», va sentenciar el diputat de la formació anticapitalista.

Per la seva banda, el delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va qüestionar «l'oportunitat política» de proposar Jordi Turull com a candidat a la presidència de la Generalitat perquè es troba «immers» en un procés judicial i, per tant, «s'haurà de concentrar a defensar-se» i no a «governar». Malgrat això, Millo diu que la decisió la prendran els grups parlamentaris sempre que la persona «compleixi amb els requisits legals».



Sense efectes

Paral·lelament, el Parlament va demanar al TC que deixi sense efectes les mesures cautelars dictades per a la investidura de Carles Puigdemont fins que decideixi si admet a tràmit o no el recurs del govern espanyol contra la seva candidatura.

En les al·legacions presentades pels lletrats es consideren les mesures «tan insòlites com estra-nyes» i alerten que se n'ha derivat una «vulneració del dret fonamental de participació política i d'accés a càrrecs públics». Recorda que és «la primera vegada en la història del TC» que sense admetre a tràmit la demanda del Govern es dicten mesures cautelars no sol·licitades pel recurrent, «no previstes a la Constitució, ni a la LOTC ni en la resta de lleis processals a la qual es remet». Estableix que es podria donar la «paradoxa» que sense haver acceptar el recurs de l'executiu espanyol contra la candidatura de Puigdemont s'hauran aconseguit els mateixos afectes que amb la impugnació i en demana la retirada.